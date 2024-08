Mercato : L'ASSE va boucler un transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battue sur la pelouse de l'AS Monaco pour son grand retour en Ligue 1, l'ASSE va poursuivre son recrutement d'ici la fin du mercato. Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic sont arrivés et la prochaine recrue pourrait être Pierre Cornud. Un accord aurait effectivement été trouvé avec le Maccabi Haïfa.

Pour son grand retour en Ligue 1, l'ASSE n'a pas chômé sur le mercato bouclant les arrivées de Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Igor Miladinovic. Cependant, les Verts, battus sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1) pour leur premier match de la saison, attendent d'autre renforts d'ici le 30 août.

Pierre Cornud proche de l'ASSE ?

Et le prochain renfort de l'ASSE semble déjà tout désigné. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les Verts auraient trouvé un accord verbal avec le Maccabi Haïfa pour le transfert de Pierre Cornud. Très convoité depuis son arrivée au sein du club israélien en 2022, le latéral gauche de 27 ans viendrait ainsi apporter son expérience, lui qui a notamment disputer la Ligue des champions. Sous contrat jusqu'en 2026, Pierre Cornud devrait donc être la sixième recrue estivale des Verts.

Un transfert réclamé par Dall'Oglio

Et cela devrait réjouir Olivier Dall'Oglio. Il y a quelques jours, l'entraîneur de l'ASSE confiait en effet qu'il recherchait plusieurs joueurs, dont un latéral gauche, précisant qu'il manquait d'expérience dans son effectif. « On cherche un latéral gauche, un deuxième gardien, un attaquant, un milieu défensif (...) On a besoin d’expérience à des postes clefs. En Ligue 1, la moindre erreur peut coûter cher. On a de jeunes joueurs qu’il faut prendre en compte mais ne pas les mettre en difficulté », révélait-il. Par conséquent, Pierre Cornud semble cocher les cases du profil attendu par Olivier Dall'Oglio.