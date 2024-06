Mercato : L’ASSE et le RC Lens à la lutte pour un gros coup

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à l'AC Ajaccio, Mady Camara pourrait faire son grand retour en France. Le joueur qui arrive en fin de contrat avec l'Olympiakos figure dans la short-list de nombreuses équipes comme le RC Lens ou encore l'ASSE, mais aussi à l'étranger. A 27 ans, l'international guinéen, passé par l'AS Roma, va devoir trancher.

Coup d'envoi du mercato estival. Depuis ce lundi, la session des transferts est ouverte, même s'il faudra certainement attendre quelques jours avant d'apercevoir quelques transactions marquantes. Fraîchement arrivée en Ligue 1, l'ASSE a lancé les hostilités en annonçant le départ définitif de Maxence Rivera à l'US Dunkerque.

Camara voudrait débarquer en France

Mais d'ici la fin du mercato, l'ASSE devrait boucler quelques jolis transferts dans le sens des arrivées. Renforcé par la vente et l'arrivée du groupe Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois est, également, à l'affût de la moindre opportunité sur le marché. Et la direction a flairé un coup en Grèce. En fin de contrat avec l'Olympiakos, Mady Camara serait très apprécié à Saint-Etienne, mais aussi à Lens et à Lille.

Camara a la côte à l'étranger