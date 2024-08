Mercato : L'annonce de Lens pour un transfert à 25M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide défenseur central du RC Lens depuis 2021, Kevin Danso est devenu un des piliers de l'effectif. L'Autrichien pourrait toutefois quitter le club avant la fin du mercato puisque son départ est évoqué depuis un moment déjà. Il est notamment pisté par l'AS Roma qui a déjà fait une offre. Côté lensois évidemment, on a envie de le garder et alors que la saison a démarré, rien n'a changé.

Après avoir déjà perdu son buteur Elye Wahi, le RC Lens s'accroche à l'un de ses grands défenseurs Kevin Danso. L'international autrichien, sur qui Kylian Mbappé s'était cassé le nez lors du dernier Euro, pourrait porter un nouveau maillot dans les prochains jours. Toujours dans le groupe, on lui fait confiance côté lensois et pour l'instant, il reste assurément un joueur des Sang et Or.

« Il est là et sera là demain »

Interrogé sur le sujet à l'approche du deuxième match de championnat du RC Lens, Will Still, l'entraîneur, n'a pas laissé de doutes : « Mon discours n’a pas changé. Il est là, toujours là et sera là demain. Il a prouvé être à 100% dans ce qu’on met en place. Il se donne à cœur ouvert pour lui et pour le bien de l’équipe. Après, des offres sont attendues, ce n’est pas le cas donc il est encore avec nous » a-t-il déclaré en conférence de presse samedi.

Danso va bientôt quitter le navire ?

Proche de l'AS Roma, Kevin Danso est un profil convoité en Europe. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Autrichien ne sera peut-être plus là lors du match retour contre le Panathinaïkos en barrages de Ligue Europa Conférence jeudi prochain. Pour rappel, son prix est estimé à 25M€ à l'heure actuelle.