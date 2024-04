Mercato : La star de l'OM se lâche sur l'arrivée de Gasset

Thibault Morlain

Cette saison, l'OM enchaine les entraîneurs. Il y a quelques semaines encore, ça a bougé sur le banc de touche avec le départ de Gennaro Gattuso. L'Italien ne sera donc resté que quelques mois, faisant alors les frais des mauvais résultats de son équipe. Pour le remplacer, l'OM a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Une arrivée qui a donné le sourire à Pierre-Emerick Aubameyang.

Alors que l'OM avait décidé de débuter la saison avec Marcelino comme entraîneur, ça n'a fait que changer sur le banc olympien au fil des mois. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Gasset qui est aux commandes. Alors qu'il venait à peine de quitter son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine CAN, le technicien de 70 ans a été contacté par l'OM pour remplacer Gennaro Gattuso. Un challenge accepté par Gasset, qui s'est alors engagé avec Marseille jusqu'à la fin de la saison.

OM : Gasset a deux problèmes avant le choc https://t.co/kHLEs89Pqm pic.twitter.com/aIOEbG3U9V — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Gasset relance l'OM

Débarquer en pleine saison n'est jamais simple. Pourtant, Jean-Louis Gasset a réussi ses débuts à l'OM. Et visiblement, l'entraîneur olympien a su se faire adopter rapidement par son vestiaire. Pour les médias de l'UEFA, Pierre-Emerick Aubameyang a raconté à propos de Gasset : « Qu'est-ce que Gasset a apporté ? Je vais dire tout simplement de la sérénité. Pour commencer, c'est le mot clé, je pense. Parce qu'arriver dans un contexte tel que celui-là, ce n'est pas facile. Mais arriver avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'expérience. Je pense que c'est ce dont on avait besoin ».

« Il m'a compris tout de suite »