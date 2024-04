Mercato : Après Mbappé, le PSG défie encore le Real Madrid

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de changer de club et aurait déjà prévenu tout le monde au Paris Saint-Germain, du président Nasser Al-Khelaïfi à ses coéquipiers. Si ce scénario se confirme il a des grandes chances de rejoindre le Real Madrid, où l’on lorgnerait un autre grand talent du football français.

Le PSG et le Real Madrid ont souvent croisé le fer ces dernières années et pas seulement sur les terrains de football. Les deux clubs se sont souvent disputés des cibles de mercato et l’exemple le plus parlant est évidemment Kylian Mbappé, dont l'avenir fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines.

Mercato - PSG : Barcelone prend peur pour un transfert à 200M€ ? https://t.co/BM8c2Ppy0E pic.twitter.com/0mNIhuCRFH — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Mbappé, enfin la victoire du Real Madrid ?

En 2022, tout le monde s’attendait à ce que l’attaquant français rejoigne le Real Madrid. Il a pourtant prolongé son contrat avec le PSG au bout du suspense, mais cette fois les choses semblent être différentes. Kylian Mbappé aurait en effet mis carte sur table dès le mois de février dernier, en annonçant en interne sa volonté de partir après quasiment sept années le 30 juin 2024, date de la fin de son contrat.

Leny Yoro pourrait être le prochain