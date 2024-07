Mercato : La réponse tant attendue va tomber à l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM se trouve dans la dernière ligne droite du feuilleton Mason Greenwood qui déchaîne les passions à Marseille où le maire Benoît Payan s’est en personne opposé à son transfert. La Lazio mettrait la pression à Pablo Longoria, mais le président de l’Olympique de Marseille va être rapidement fixé.

Mason Greenwood (22 ans) est l’une des grosses attractions de cette première partie de mercato estival. Et pour cause, l’Anglais n’est plus le bienvenu à Manchester United qui l’avait prêté à Getafe l’été dernier après l’avoir écarté de son groupe en raison de violences conjugales envers Harriet Robson. The Manchester Evening News affirmait dernièrement qu’en plus de l’OM, Greenwood aurait des touches en Italie à la Lazio, mais également en Espagne.

La Lazio, l’ultime obstacle de l’OM pour Greenwood ?

Toutefois, il semble à ce jour qu’une finale se dispute entre deux prétendants de Mason Greenwood : l’OM et la Lazio. Sky Sport a par ailleurs dévoilé ce jeudi 11 juillet que l’international anglais, grandement courtisé par le président marseillais Pablo Longoria, ne resterait pas insensible aux approches du club romain. La cause ? Son attrait pour le projet sportif prôné par le pensionnaire de Serie A.

Réponse le vendredi 12 juillet pour Greenwood

De son côté, l’OM ne baisserait clairement pas les bras et continuerait de faire pression sur l’entourage de Mason Greenwood et les parties concernées par un éventuel transfert à Marseille. Une opération qui pourrait dépasser la barre des 32M€ du transfert de Vitinha en janvier 2023 qui est la transaction la plus onéreuse de l’histoire de l’OM. On parle d’un coup à 40M€ pour Greenwood qui devrait, selon Sky Sport, donner sa réponse finale d’ici le vendredi 12 juillet.