Mercato : La grande priorité de Luis Enrique a recalé le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que la priorité du PSG soit de dénicher le successeur de Kylian Mbappé, d’autres postes sont à renforcer de façon urgente. Dans cette optique, le club parisien cherche notamment à recruter un nouveau défenseur axial droit. Et Leny Yoro était la grande priorité de Luis Enrique et Luis Campos. Mais le défenseur du LOSC semble avoir définitivement recalé le PSG.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a fait du recrutement d’un défenseur axial droit sa grande priorité pour cet été avec l’arrivée du successeur de Kylian Mbappé. Ainsi, le club parisien a rapidement érigé le transfert de Leny Yoro en priorité. Mais ce dossier se complique très sérieusement.

Mercato : Une légende réclame une folie au PSG pour ce transfert https://t.co/zwXFDAvPBo pic.twitter.com/E1EX4m0sC8 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Leny Yoro fonce vers le Real Madrid

En effet, selon les informations de RMC Sport, le jeune défenseur du LOSC ne devrait pas rejoindre le PSG cet été. Malgré le forcing de Luis Campos et Luis Enrique qui lui ont présenté un projet ambitieux avec un temps de jeu important et une intégration facilitée dans un vestiaire où il connaît plusieurs joueurs, Leny Yoro est obnubilé à l’idée de signer au Real Madrid. Et même s’il n’existe aucun accord entre les deux parties, la tendance est clairement à une signature avec le champion d’Espagne.

Le PSG se rabat sur Dean Huijsen

C’est la raison pour laquelle le PSG a activé un plan B. Toujours d’après RMC Sport, le club parisien est quasiment tombé d’accord avec Dean Huijsen, l’international espoirs espagnol dont le transfert serait estimé à 10M€. Les premières discussions avec la Juventus auraient même débuté pour boucler rapidement le transfert du défenseur qui possède également la nationalité néerlandaise.