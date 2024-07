Mercato : L’OM veut boucler un transfert à 30M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être encore assez animé du côté de l’OM cet été. Le club phocéen veut construire une équipe qui correspond à Roberto De Zerbi. Pablo Longoria voudrait ainsi mettre la main sur un nouvel élément offensif en la personne de Mason Greenwood. Le président marseillais pousserait d’ailleurs pour boucler le transfert du joueur de Manchester United.

Comme le PSG, l’OM a prévu un mercato très animé cet été. Le club phocéen entend se construire une équipe à l’image de Roberto De Zerbi. Lilian Brassier et Ismaël Koné ont alors débarqué sur la Canebière. Mais Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là. Le président marseillais entendrait signer d’autres joueurs, notamment en attaque.

L'OM pousse pour Greenwood...

L’OM a donc activé quelques pistes sur le marché des transferts. Mais le nom qui revient le plus souvent ces derniers jours est celui de Mason Greenwood. Le joueur de Manchester United sort d’une saison plutôt intéressante à Getafe, où il a été prêté (10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs). Les dirigeants olympiens pousseraient donc pour boucler le transfert du joueur de 22 ans au plus vite.

... et veut boucler son transfert rapidement

« L’OM veut boucler le dossier Mason Greenwood. Le club reste confiant. Les Marseillais devraient débourser 30M€ pour l’attaquant de Manchester United. Il ne manque plus que l’accord avec le joueur. [...] L’OM insiste pour le signer de façon permanente » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Reste maintenant à voir si le deal ne capotera pas au dernier moment du côté de l’OM.