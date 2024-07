Mercato : L’OM veut boucler trois transferts

Alexis Brunet

Pour le moment, l’OM avance très bien sur son mercato. Le club phocéen a bouclé quatre arrivées, en mettant la main sur Mason Greenwood, Ismaël Koné, Lilian Brassier et Pierre-Emile Højbjerg. Mais Pablo Longoria ne souhaite pas s’arrêter là. Le président marseillais est notamment très intéressé par Eddie Nketiah, Valentin Cardoni et il souhaiterait de plus offrir un nouveau gardien de but à Roberto De Zerbi.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM compte bien frapper fort sur le mercato. Pablo Longoria souhaite offrir une équipe compétitive à son nouveau coach et cela est bien parti. Pour le moment, le club phocéen a déjà enregistré l’arrivée de quatre recrues. Mason Greenwood a débarqué en provenance de Manchester United pour plus de 30M€, Ismaël Koné a été acheté à Watford pour 12,5M€ et Pierre-Emile Höjbjerg ainsi que Lilian Brassier sont arrivés sous la forme d’un prêt avec option d’achat, respectivement en provenance de Tottenham et du Stade Brestois.

L’OM veut boucler encore trois recrutements minimum

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, l’OM vise encore trois recrues minimum. Le club phocéen est notamment intéressé par Valentin Carboni et Eddie Nketiah. « L'attaquant d'Arsenal Nketiah reste une cible importante pour Marseille dans ce qui a été un été ambitieux pour eux jusqu'à présent. Valentin Carboni est une autre cible importante, mais ce n'est pas facile, alors qu'ils veulent aussi un nouveau gardien de but. Marseille travaille sur plusieurs transactions, il y en a d'autres à venir. Le club a fait du bon travail jusqu'à présent et la fenêtre a été excellente, y compris avec le recrutement de Roberto De Zerbi en tant qu'entraîneur. C'est l'un des meilleurs clubs sur le marché jusqu'à présent. »

L’OM pense à Meslier et Jörgensen

L’OM cherche à recruter un nouveau gardien de but pour pallier le départ de Pau Lopez, qui devrait probablement s’engager avec Côme. Pablo Longoria a activé plusieurs pistes et il pense notamment à Brice Samba (RC Lens), mais aussi à Illan Meslier (Leeds) et Filip Jörgensen (Villarreal).