Mercato : L'OM va faire le ménage, c'est historique ?

Arnaud De Kanel

Un dégraissage de grande envergure est prévu à l’OM cet été. Le club phocéen cherche à se séparer de nombreux joueurs, et le mercato estival est parti sur des bases historiques. L’OM pourrait enregistrer un nombre de départs record si tous les dossiers venaient à se concrétiser.

Il va encore y avoir du mouvement à l’OM cet été, notamment dans le sens des départs. En l’absence de Coupe d’Europe, le club phocéen veut exfiltrer de nombreux membres de son effectif actuel. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont prévu un grand coup de balai.

Un été chargé pour l’OM

Depuis qu’il est président de l’OM, Pablo Longoria nous a habitué à du mouvement lors des mercato estivaux. Une fois encore, ça devrait pas mal bouger dans la cité phocéenne. Vitinha, Iliman Ndiaye, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye et Salim Ben Seghir ont quitté l’OM depuis le début de ce mercato.

Ce dimanche, La Provence rapporte que les dirigeants souhaiteraient désormais faire partir Jonathan Clauss, Pau Lopez, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia, Samuel Gigot et encore Jordan Veretout. Pierre-Emerick Aubameyang serait également susceptible de plier bagages cet été, au même titre que Jordan Amavi, Konrad De La Fuente et Pol Lirola. L’OM se rapprocherait alors d'une vingtaine de départs. Le club olympien réaliserait ainsi un mercato record.

L’OM habitué au changement

A l’été 2001, les Phocéens avaient vu partir 18 joueurs sous contrat. Williams Gallas avait notamment rejoint Chelsea tandis que Lucas Bernardi avait opté pour l’AS Monaco. L’été dernier, ils étaient au nombre de seize avec Cengiz Under, Dimitri Payet, Sead Kolasinac, Luis Suarez ou encore Arek Milik pour ne citer qu’eux. Cet été, l’OM risque donc de battre son record et nous ne sommes pas encore à l’abri de départs imprévus. En effet, le recrutement de certains éléments, au milieu notamment, pourrait entrainer les départs d’Amine Harit et Azzedine Ounahi. A suivre…