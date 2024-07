Mercato : L’OM tente un gros coup de poker

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM n’a pas tardé à dynamiter ce mercato estival. Le club marseillais s’est distingué avec quelques belles arrivées, des départs intelligents, et va devoir désormais s’atteler à la question des indésirables. Mais le Brésilien Luis Henrique ne ferait pas partie de cette catégorie, le joueur de 22 ans s’apprêtant à signer un nouveau bail au sein du club phocéen.

L’OM s’active. En peu de temps, le club phocéen aura réalisé un mercato estival animé, avec les venues de Roberto De Zerbi, de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné, mais aussi avec les départs d’Iliman Ndiaye, de Vitinha, et prochainement de Pierre-Emerick Aubameyang. Un gros ménage est actuellement en cours à Marseille, et cela devrait continuer dans les prochaines semaines.

L’OM prêt à recruter le chouchou de De Zerbi ? https://t.co/RizFsW0vxu pic.twitter.com/qF3CF0EZag — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

L’OM met en place un loft des « indésirables »

En effet, un loft a été mis en place par Roberto De Zerbi afin de convaincre certains joueurs n’entrant pas dans ses plans, de se trouver un nouveau projet. A ce jour, six joueurs seraient présents au sein de ce dernier, avec Chancel Mbemba, Pau Lopez, Samuel Gigot, Ulisses Garcia, Ismaïla Sarr, et Jordan Veretout. Mais de l’autre côté, l’OM pourrait tenter un petit pari en prolongeant Luis Henrique.

Luis Henrique va prolonger

Utilisé dans un rôle de couteau suisse par Jean-Louis Gasset en deuxième partie de saison dernière, le Brésilien de 22 ans devrait prolonger pour trois années à l’OM annonce sur X (ex-Twitter) le journaliste italien Luca Bendoni. Les négociations sont en cours avec Luis Henrique afin que ce dernier signe jusqu’en juin 2028.