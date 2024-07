Mercato : Surprise, l’OM bloque un transfert

Axel Cornic

Gardien titulaire lors des dernières saison, Pau Lopez pourrait quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. L’Espagnol aurait en effet été approché par son compatriote Cesc Fabregas et pourrait poursuivre sa carrière du côté de Como, fraichement promu en Serie A. Mais pour le moment, il n’est pas encore parti...

Le vent du changement souffle sur Marseille et personne ne semble être à l’abri... même les joueurs qui n’étaient pas sensé partir ! Pau Lopez semblait en effet avoir sa place dans le projet de Roberto De Zerbi, mais il pourrait finalement quitter l’OM pour revenir en Serie A, lui qui a porté les couleurs de l’AS Roma par le passé.

Como rêve de Pau Lopez

Plusieurs médias français comme étrangers annoncent en effet que le gardien de but marseillais serait tout proche de rejoindre Como. Le promu de Serie A est en train de planifier un très gros mercato pour la saison qui arrivé, puisqu’en plus de Pau Lopez ils seraient sur les traces d’un certain Raphaël Varane, libre depuis son départ de Manchester United.

L’OM bloque tout

Ce transfert serait toutefois très loin d’être acté ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, si tout serait bouclé entre Pau Lopez et Como, l’OM bloquerait pour le moment l’opération. La raison ? Les Marseillais semblent d’abord vouloir trouver un nouveau gardien, avant de laisser filer l’Espagnol.