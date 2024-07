Mercato : L’OM tente un deal avec Marcelino

Arnaud De Kanel

Alors que Pau Lopez s’apprête à quitter l’OM pour rejoindre Come en Serie A, les dirigeants du club phocéen s’active pour lui trouver un remplaçant. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi pourraient accueillir un joueur qui évolue sous les ordres de Marcelino à Villarreal puisque l’OM s’intéresserait fortement à Filip Jorgensen.

La révolution se poursuit du côté de l’OM. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, beaucoup de mouvements sont à prévoir dans les prochains jours. Cela a déjà commencé avec les départs d’Iliman Ndiaye et de Vitinha. Le prochain sur la liste devrait être Pau Lopez, en partance pour Come, tout juste promu en Serie A. Le transfert de l’Espagnol entrainera logiquement celui de son successeur. Les pistes sont nombreuses pour l’OM à ce poste avec notamment les deux français Brice Samba et Illan Meslier. Mais le club phocéen serait également intéressé par un joueur évoluant sous les ordres du bien connu Marcelino.

Mercato - OM : Aubameyang va plomber le retour d’une star ? https://t.co/69r2cnzeuc pic.twitter.com/cOeAIrkxxj — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Jorgensen (Villarreal) dans les petits papiers de l’OM

D'après les informations de La Provence, l’OM s’intéresserait à Filip Jorgensen, le jeune gardien de but du Villarreal de Marcelino. Le portier de 22 ans dispose d'une clause libératoire fixée à 45M€ mais les dirigeants compte négocier avec le club espagnol. L'intérêt des Marseillais pour Jorgensen est bien réel, puisqu'ils auraient déjà entamé des discussions avec le club espagnol ainsi qu'avec le joueur lui-même. L’OM tente donc d’arracher un joueur à Marcelino qui a enregistré la signature de Pape Gueye il y a quelques jours. Face à la complexité du dossier, les dirigeants lorgnent sur un autre talent de Liga.

Valles plutôt que Jorgensen ?

La piste menant à Filip Jorgensen s’est nettement refroidie ces dernières heures. C’est finalement Alvaro Valles qui aurait de grandes chances de signer à l’OM. Le portier espagnol plait énormément à Roberto De Zerbi et l’offre du club phocéen a séduit Las Palmas. L’OM doit maintenant trouver un accord avec le joueur de 26 ans.