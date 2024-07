Mercato - OM : De Zerbi valide l'arrivée d'un grand attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif sur le mercato depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM va continuer sur sa lancée. L'objectif est désormais de renforcer le secteur offensif et en parallèle des discussions pour le transfert de Mason Greenwood, le club phocéen travaille sur le retour d'Alexis Sanchez, qui se serait déjà entretenu avec le coach marseillais.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait une nouvelle fois se montrer très actif sur le mercato afin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Ainsi, le club phocéen a déjà bouclé les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque désormais, l'OM veut renforcer son secteur offensif, et prépare le retour d'Alexis Sanchez.

De Zerbi valide le retour de Sanchez

En fin de contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez se retrouve donc libre sur le marché et la situation ne serait pas passée inaperçue à l'OM où le passage du Chilien lors de la saison 2022/2023 reste dans tous les esprits. Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Roberto De Zerbi a validé l'idée d'un retour d'Alexis Sanchez, un an après son départ, et les premiers contacts ont même été établis avec l'entourage de l'ancien joueur d'Arsenal qui serait même intéressé par cette possibilité.

Le retour de Sanchez ne compromet pas le transfert de Greenwood

L'éventuel retour d'Alexis Sanchez ne compromet pas pour autant le transfert de Mason Greenwood. L'EQUIPE explique de l'OM mène les deux négociations en parallèle et espère donc boucler ces deux signatures. En revanche, cela pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.