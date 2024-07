Mercato : L’OM négocie un transfert surprise à 13M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec l'OM, Jonathan Clauss devrait changer d'air avant la fin du mercato estival. Et selon la presse étrangères, le club mexicain des Tigres envisagerait de recruter le latéral droit marseillais, évalué à 13M€.

Interrogé fin juin sur son avenir avec l'OM en conférence de pesse alors qu'il disputait l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Jonathan Clauss (31 ans) se montrait ouvert à une collaboration avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi : « Je trouve ça extrêmement positif l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM, car on connaît ses qualités d'entraîneur, on a pu l'affronter avec Brighton & Hove Albion en Europa League. Ça peut peser dans la balance, forcément. Quand un coach arrive avec de tels principes de jeu, ça peut forcément être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être un peu plus les cartes et on verra ce que ça va donner cet été », confiait Clauss, qui est pourtant annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines.

Les Tigres débarquent pour Clauss !

D'ailleurs, selon les révélations de Gol de Oro, le latéral droit de l'OM aurait un nouveau courtisan pour le moins inattendu sur le marché des transferts : les Tigres de Monterrey ! Le club mexicain envisagerait de recruter Clauss, évalué à 13M€ alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat à l'OM.

Gignac impliqué dans le deal ?

Gol de Oro précise d'ailleurs qu'André-Pierre Gignac, ancien buteur emblématique de l'OM qui évolue depuis 2015 aux Tigres, serait directement impliqué dans les négociations pour faire venir Clauss au Mexique. Affaire à suivre...