Mercato : L’OM dégaine une offre de 25M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans son mercato, l'OM espère rapidement parvenir à renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de celles menant à Mason Greenwood ou encore au retour d'Alexis Sanchez. Mais ce n'est pas tout puisque le club phocéen espère également boucler le transfert d'Eddie Nketiah. Une offre de 25M€ serait même prévue.

Après les arrivées de Lilian Brassier et Ismaël Koné, l'OM veut rapidement enchaîner en renforçant son secteur offensif. Il faut dire que le club phocéen a vu filer Vitinha et Iliman Ndiaye, et pourrait également vendre Ismaïla Sarr sans oublier la situation incertaine de Pierre-Emerick Aubameyang. Par conséquent, Pablo Longoria pourrait dégainer une nouvelle offre très prochainement.

Mercato : La réponse tant attendue va tomber à l’OM ! https://t.co/hjfQAfpitA pic.twitter.com/4av7b5f80B — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Vers une offre de 25M€ pour Nketiah ?

En effet, selon les informations de Caught Offside, l'OM se préparerait à dégainer une offre de 25M€ pour recruter Eddie Nketiah, qui n'entre plus dans les plans d'Arsenal qui espère bien se séparer de son attaquant. Mais ce n'est pas le seul joueur offensif que souhaite recruter le club phocéen cet été.

Le chantier offensif est lancé à l'OM

Et pour cause, l'OM est très actif ces dernières heures. Plusieurs pistes offensives circulent, à l'image de celle d'un retour d'Alexis Sanchez. Libre de tout contrat après son départ de l'Inter Milan, le Chilien se rapprocherait de Marseille. Tout comme Mason Greenwood. L'ailier anglais de Manchester United pourrait signer à l'OM contre un chèque de 30M€ environ. L'attaquant marseillaise va donc être totalement chamboulée.