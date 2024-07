Mercato - OM : C’est terminé pour Aubameyang, son remplaçant arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l'OM prépare désormais le recrutement de joueurs offensifs, et le retour d'Alexis Sanchez semble d'ailleurs se confirmer. La signature du Chilien serait d'ailleurs totalement liée à l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang dont le départ vers l'Arabie Saoudite semble clairement prendre forme.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM fait partie des clubs les plus actifs en Ligue 1. Et pour cause, après la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen a annoncé deux transferts à savoir ceux de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais bien évidemment, les Marseillais sont loin d'en avoir terminé avec leur recrutement et prépare notamment l'arrivée de plusieurs joueurs dans le secteur offensif.

Aubameyang sur le départ ?

Et pour cause, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang semble clairement s'écrire loin de l'OM. Selon les informations de La Tribune OM, son départ est même acté. Le compte insider ne révèle pas la destination de l'attaquant gabonais, mais son circulait ces derniers jours du côté de l'Arabie Saoudite.

Alexis Sanchez va le remplacer ?

Par conséquent, l'OM doit trouver le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts cette saison toutes compétitions confondues. Et là encore, ce serait quasiment fait puisque La Tribune OM révèle que le retour d'Alexis Sanchez serait en excellente voie. Comme l'été dernier, les deux anciens attaquants d'Arsenal pourraient se croiser à Marseille. Mais dans le sens inverse.