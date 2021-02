Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Kombouaré évoque son retour au FC Nantes !

Publié le 13 février 2021 à 10h50 par T.M.

Ancien joueur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est désormais l’entraîneur des Canaris. Un retour sur les bords de la Loire évoqué par le technicien.