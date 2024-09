Mercato : «Inacceptable», l’OM fait une annonce officielle !

Arnaud De Kanel

La situation reste toujours aussi tendue à l'OM avec les lofteurs. Dimanche, Jordan Veretout, qui pourrait rebondir à l'OL en tant que joker médical, a d'ailleurs été la cible de violentes menaces sur les réseaux sociaux. Le club phocéen a immédiatement réagi ce dimanche midi en publiant un communiqué de soutien à son joueur.

L'OM a tout tenté pour se séparer de ses éléments indésirables. Dans les dernières heures du mercato, les dirigeants espéraient même vendre Jordan Veretout à Rennes afin de recruter Ismael Bennacer. Le milieu de terrain français n'a pas souhaité rejoindre la Bretagne et cela a donc condamné les chances marseillaises dans le dossier Bennacer. Une décision qui a provoqué la colère de certains supporters de l'OM qui ont menacé Veretout et son entourage sur les réseaux sociaux. Les dirigeants ont donc publié un communiqué pour condamner ces actes. Si le club phocéen ne mentionne aucun nom dans son communiqué, c'est bien de l'international français dont il s'agit selon Matthieu Grégoire de L'Equipe.

«Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables»

« L'Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables. Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers Treizième Homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n'a sa place ni dans le sport ni dans la société », peut-on lire dans ce communiqué publié par l'OM ce dimanche midi. Un nouveau rebondissement donc dans l'un des dossiers chauds de l'été et qui pourrait accélérer le divorce entre Veretout et son club.

Veretout à l'OL ?

Alors, Jordan Veretout pourrait trouver refuge du côté de l'OL. D'après les informations de RMC Sport, les Gones envisageraient de recruter le milieu de terrain de l'OM en tant que joker médical. L'une des meilleures solutions à trouver pour toutes les parties même si la destination risque de provoquer encore un peu plus la colère des supporters marseillais.