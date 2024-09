Transferts : Le PSG refuse de flamber, la surprise est totale sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a refusé de miser d'énormes montant sur le marché de transferts. Dans le même temps, la Premier League n'a pas flambé contrairement à son habitude, par conséquent le classement des transferts les plus chers de l'été est assez original puisque c'est la première fois depuis 2015 qu'aucun transfert ne dépasse les 80M€. Et surtout, cela faisait 10 ans que le transfert le plus cher de l'été n'avait pas échappé au trio PSG-Real-Premier League.

Le mercato a fermé ses portes vendredi soir dans la plupart des pays européens. Et bien qu'il reste ouvert dans certains pays, notamment en Arabie Saoudite jusqu'au 2 septembre, il ne devrait plus y a voir de folie sur ce marché des transferts. D'ailleurs, c'est un mercato qui a globalement été marqué par l'absence d'énormes transferts comme ce fut le cas ces dernières années. Et pour cause, que ce soit le PSG ou les clubs de Premier League, ils ont refusé de flamber dans des proportions similaires aux transferts des précédentes années, ce qui réserve quelques surprises dans le classement des joueurs les plus chers de ce mercato estival.

Alvarez, transfert le plus cher de l'été avec 75M€

En effet, en prenant les montants hors bonus, Julian Alvarez est le joueur le plus cher de l'été. L'Atlético de Madrid a déboursé 75M€ pour le recruter en provenance de Manchester City. Et c'est un petit évènement. Il faut effectivement remonter à l'été 2012 pour trouver trace d'un record estival au montant moins élevé. Il s'agit alors de Thiago Silva qui avait signé pour 42M€ au PSG, transfert le plus cher cet été-là. Même l'été 2020, pourtant marqué par le Covid, avait engendré de plus gros transferts puisque Arthur Melo et Kai Havertz avaient été transférés pour 80M€ respectivement à la Juventus et à Chelsea. Et surtout, il est rarissime que ce genre de classement ne soit pas dominé par un club de Premier League ou par le PSG ou par le Real Madrid. Ces dernières saisons le transfert de l'été nééchappe effectivement quasiment jamais à ce trio. La dernière fois, c'était le FC Barcelone qui avait lâché 82M€ pour recruter Luis Suarez en 2014. Et la fois précédente, c'était en 1999 avec le transfert de Christian Vieri à l'Inter Milan pour 46,5M€. Preuve que l'hégémonie de la Premier League sur le mercato est très rarement mise à mal, à part par le PSG et le Real Madrid. Mais c'est donc le cas lors de ce mercato 2024 grâce à l'Atlético de Madrid qui signe le transfert le plus cher de l'été.

Un top 10 surprise !

Top 10 des transferts hors bonus de l'été 2024 (chiffres Transfermarkt) :

1) Julian Alvarez - Atlético de Madrid - 75M€

2) Dominic Solanke - Tottenham - 64,3M€

3) Leny Yoro - Manchester United - 62M€

4) Pedro Neto - Chelsea - 60M€

5) Moussa Diaby - Al-Ittihad - 60M€

6) Joao Neves - PSG - 59,92M€

7) Amadou Onana - Aston Villa - 59,35M€

8) Dani Olmo - Barcelone - 55M€

9) Teun Koopmeiners - Juventus - 54,7M€

10) Michael Olise - Bayern Munich - 53M€