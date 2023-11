Mercato : Il va snober Cristiano Ronaldo pour rejoindre Messi ?

Benjamin Labrousse

Après 12 saisons passées sous les couleurs de Manchester United, David de Gea a finalement quitté le club anglais en fin de contrat l’été dernier. Toujours sans club, le portier espagnol attise les convoitises de plusieurs clubs. Désiré par Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo, De Gea pourrait finalement rebondir à l’Inter Miami de Lionel Messi, l’éternel rival du Portugais.

Pendant pas loin de vingt ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés un véritable duel au sommet. Des années de concurrence entre les deux hommes, considérés par beaucoup comme les deux meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport. Désormais à Al-Nassr et à l’Inter Miami, Messi et Ronaldo pourraient se livrer un nouveau combat à distance.

Messi - Ronaldo : Il annonce la couleur pour un record de Mbappé https://t.co/wxg5jnWYeg pic.twitter.com/UYCQV6u9py — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi impliqués avec leurs clubs respectifs

Très impliquées dans leurs nouveaux clubs, les deux légendes restent très attentives aux mercato d’Al-Nassr et de l’Inter Miami. Si le club saoudien s’est considérablement renforcé avec les arrivées de joueurs comme Marcelo Brozovic, Sadio Mané, ou encore de Seko Fofana, la franchise américaine a permis à La Pulga de retrouver Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. D’ailleurs, les deux clubs pourraient prochainement se disputer la signature d’un joueur en la personne de David de Gea.

Al-Nassr et l’Inter Miami veulent David de Gea