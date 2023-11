Real Madrid : C'est signé, Zidane va en profiter ?

Amadou Diawara

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, Carlo Ancelotti devrait rejoindre la Seleção cet été. Toutefois, la presse espagnole vient d'annoncer que le coach italien pourrait finalement prolonger son bail de deux saisons avec le club merengue. Une information totalement démentie au Brésil.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane ne serait pas contre l'idée de remplacer Carlo Ancelotti à la Maison-Blanche . Engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club merengue, le technicien italien devrait rejoindre la sélection brésilienne lorsqu'il sera libre de tout contrat. Toutefois, Relevo a relancé ce dossier dernièrement en annonçant que Carlo Ancelotti pouvait prolonger de deux années supplémentaires avec le Real Madrid. Une information qui n'inquiète pas la CBF (la Fédération Brésilienne de Football).

«Cette nouvelle en provenance d'Espagne est merveilleuse»

« Cette nouvelle en provenance d'Espagne est merveilleuse. Un jour, il (Ancelotti) prolonge pour deux ans (avec Madrid), le lendemain il vient au Brésil et le surlendemain, on le félicite et on lui souhaite bonne chance lors d'un événement » , a ironisé la CBF dans des propos rapportés par UOL Esporte . D'ailleurs, le média brésilien assure que le dossier Ancelotti est déjà bouclé.

«Le contrat d'Ancelotti a été signé»