Après avoir snobé un joueur de l'OM, Deschamps en rajoute une couche

Jean de Teyssière

Il y a quasiment un an jour pour jour, la Coupe du monde débutait au Qatar. Et il y a un an, Jonathan Clauss devait sérieusement ruminer cette non-sélection. Le latéral droit de l'OM a très mal vécu cette absence, alors qu'il avait été appelé lors du rassemblement de septembre 2022. Mais c'est désormais digéré pour lui, tout comme pour Didier Deschamps, qui ne regrette pas de ne pas l'avoir sélectionné.

Jonathan Clauss a inscrit son premier but avec l'équipe de France face à Gibraltar samedi (14-0) et commence à s'installer comme un élément indispensable à droite pour Didier Deschamps. Le sélectionneur français l'a d'ailleurs souligné et nul doute que s'il continue comme cela, il fera partie des joueurs convoqués pour disputer l'Euro 2024.

Pour Clauss, la déception de la Coupe du monde est passée

Mais Jonathan Clauss sait que rien n'est gagné d'avance, comme il a pu le vivre avec la Coupe du monde la saison passée. Lors du traditionnel « Oui-non » de l'émission Téléfoot , diffusée sur TF1 , il a répondu à une question abordant ce sujet : « C’est du passé la déception de la Coupe du monde ? Oui. »

«Choqué»… Insulté face à l’OM, il raconte tout https://t.co/bB6LUC7Hpq pic.twitter.com/Lp7p7HJGeW — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Deschamps ne regrette pas de ne pas avoir convoqué Clauss