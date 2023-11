L’OM recalé pour Karim Benzema, il déballe tout !

Thomas Bourseau

Marcelo Gallardo aurait pu suivre les traces de ses compatriotes argentins Marcelo Bielsa et de Jorge Sampaoli en devenant l’entraîneur de l’OM en fin de saison dernière. Cependant, Gallardo a décidé de ne pas relever le défi et de rejoindre Karim Benzema ces dernières heures à Al-Ittihad. Il a donné ses raisons.

En juin dernier, avant que Marcelino hérite du poste d’entraîneur qu’il a depuis quitté, l’OM avait lancé les grandes manoeuvres auprès de Marcelo Gallardo. Le coach argentin était sans club depuis son départ de River Plate fin 2022.

Marcelo Gallardo a dit non à l’OM en juin dernier, et rejoint Benzema à Al-Ittihad

Pour des raisons qui lui étaient personnelles et propres, Marcelo Gallardo décidait de ne pas donner suite à l’intérêt de Pablo Longoria. De quoi pousser le président de l’OM à se tourner vers Marcelino puis vers Gennaro Gattuso après la démission de l’Espagnol le 20 septembre dernier.

«Je vais accepter la proposition d’Al-Ittihad pour des raisons personnelles»