Il va faire un sacrifice pour signer à l’OM

Pressenti pour succéder à Javier Ribalta afin de devenir directeur sportif, Mehdi Benatia est sur le point de rejoindre l'OM. Pour cela, l'ancien défenseur central marocain a du faire une concession. En effet, Benatia renoncera pendant son mandat à sa fonction d'agent, pour la simple et bonne raison que cela est interdit.

L'OM tient son nouveau directeur sportif. Comme annoncé par La Provence vendredi, Mehdi Benatia devrait succéder à Javier Ribalta dans les prochains jours. Si le dossier a trainé, c'est en partie à cause de la fonction d'agent occupée par l'ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich. Pour rejoindre l'OM, il a donc décidé de renoncer à son métier actuel.

Benatia met de côté ses activités d'agent

D'après les informations de Karim Attab, Mehdi Benatia va stopper son activité d'agent durant son mandat à l'OM. C'est la raison principale qui faisait trainer le dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Le Marocain se consacrera donc pleinement à son rôle de directeur sportif avec l'OM. Malgré tout, il ne sera pas employé officiellement par le club phocéen qui lui accordera un statut de prestataire en mission de consultant. Le sacrifice de Benatia était nécessaire pour rentrer dans la légalité comme l'avait indiqué Pablo Longoria un peu plus tôt dans la semaine.

«Il y a une situation qui est particulière et pour laquelle il faut bien assurer la légalité»