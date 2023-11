En direct, il pousse un coup de gueule sur la vente de l’OM !

Thomas Bourseau

Depuis quelques années, la vente de l’OM revient occasionnellement sur le tapis. Ces derniers temps, les Saoudiens semblent être tout proches de parvenir à leurs fins selon le journaliste David Berger de Canal+. Néanmoins, Jérôme Rothen a craqué sur RMC en s’interrogeant sur les besoins d’une vente.

Frank McCourt finira-t-il par enfin vendre l’OM ? Selon le journaliste de Canal+, David Berger, ça chauffe pour le rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens. « C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter ».

Rothen : «500M€ en 7 ans. Il y a eu de l’investissement de fait, ça se respecte déjà»

Cependant, toute cette agitation autour d’un changement de propriétaire du côté de l’OM, Jérôme Rothen ne la comprend absolument pas et a effectué un monologue sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi. « Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade. Ça peut ne pas satisfaire tout le monde, mais il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Alors je veux bien que Pablo Longoria soit un magicien avec des moyens limités, mais il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait. Le recrutement de Vitinha, l’arrivée d’Alexis Sanchez avec les salaires accordés. 500M€ en 7 ans. Il y a eu de l’investissement de fait, ça se respecte déjà ».

«Quand McCourt a racheté le club, ils n’étaient pas beaucoup à toquer à la porte»

« J’en veux à tous les supporters qui souhaitent que l’OM soit racheté, parce que quand McCourt a racheté le club, ils n’étaient pas beaucoup à toquer à la porte. Faites aujourd’hui avec les moyens de McCourt, c’est comme ça. Je veux bien qu’on me parle d’un rachat de l’OM, mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui souhaitent racheter l’Olympique de Marseille, parce que sinon ça ferait belle lurette que McCourt avec tout ce qu’il prend dans la tronche qu’il aurait déjà vendu. Faites déjà avec l’actionnaire en place, qui a plutôt bien fait les choses dernièrement en s’entourant de personnes compétentes, à commencer par Pablo Longoria qui a fait du bon boulot en tant que directeur sportif, mais aussi en tant que président. On a l’arrivée de Mehdi Benatia aujourd’hui. Donc si McCourt avait l’intention de vendre le club, je pense qu’il n’investirait pas autant d’argent sur des personnes pour permettre que le club reparte sportivement ». a poursuivi l'ancien joueur du PSG sur RMC .

«Il n’y a personne aujourd’hui qui veut acheter l’OM»