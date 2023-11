Messi rend hommage à un ancien de l'OM

Jean de Teyssière

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Uruguay est allée battre l'Argentine sur son sol, à la Bombonera (0-2). Une soirée terrible pour l'Argentine qui n'avait plus perdu depuis son premier match en Coupe du monde face à l'Arabie saoudite (1-2) et qui n'avait plus encaissé de but depuis un certain Kylian Mbappé. Après la rencontre, marqué par le geste de Manuel Ugarte envers Rodrigo De Paul, Lionel Messi a tenu à rendre hommage à Marcelo Bielsa, le sélectionneur uruguayen.

Deux tirs cadrés, deux buts. L'Uruguay a réussi à battre l'Argentine sur son sol, grâce à Araujo et Nunez. Un match marqué par le geste de Manuel Ugarte envers Rodrigo De Paul, l'accusant d'être trop protecteur avec Lionel Messi. Mais cette victoire permet à l'Uruguay de se rapprocher de l'Argentine, leader de ces qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec deux points d'avance sur la Céleste.

Bielsa renverse l'histoire avec l'Uruguay

Le bilan de Marcelo Bielsa à la tête de l'Uruguay est déjà excellent. Après avoir battu le Brésil 2-0 le 18 octobre dernier, la sélection uruguayenne a mis fin à 22 ans sans victoire face à la Seleçao. Et face à l'Argentine de Messi, championne du monde en titre, l'Uruguay de Marcelo Bielsa a mis fin à 36 ans d'invincibilité de l'Argentine sur son sol. Cela valait bien un hommage de l'ancien joueur du PSG, Lionel Messi.

«On peut voir la patte Bielsa, ils ont une bonne équipe»