«S'il m'appelle, j'y vais sans hésiter», il veut revenir à l'ASSE

Benjamin Labrousse

5ème de Ligue 2, l’ASSE espère pouvoir remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Désormais bien fournie en attaque, la formation stéphanoise a tout de même la possibilité de se renforcer dans ce secteur lors du prochain mercato hivernal. Buteur d’Andrézieux-Bouthéon, Idriss Saadi a affirmé qu’il aimerait retourner à Saint-Etienne.

De quoi sera faite la suite de la saison du côté de l’ASSE ? Après un début d’exercice 2023/2024 très prometteur, les hommes de Laurent Battles ont connu un coup d’arrêt avec deux défaites consécutives. Toutefois, le club stéphanois peut compter sur la présence de deux attaquants de qualité au sein de son effectif avec Ibrahim Sissoko et Gaëtan Charbonnier. Néanmoins, l’ASSE pourrait également tenter un nouveau coup en attaque, alors qu'Idriss Saadi a confié son envie de retourner à Saint-Etienne.

«C’est urgent» : La vente de l’ASSE prend forme https://t.co/MAdv4urg6q pic.twitter.com/vkPJzyXCUR — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

« C'est très difficile de dire non à l'AS Saint-Étienne »

Dans l'émission Farid Rouas sur YouTube , le joueur formé à l’ASSE a déclaré : « Si Laurent Batlles m'appelle ? J'y vais sans hésiter. C'est très difficile de dire non à l'AS Saint-Étienne. Ce serait insensé de ma part de refuser. Je ne pense pas que l'opportunité va se présenter en étant honnête. Je suis très lucide sur la situation actuelle du club et du football en général » .

« Je ne pense pas que ce soit mon profil qui les intéresse »