Mercato : Il signe au PSG et réalise un «rêve» !

Le PSG tient dans ses rangs un nouveau recordman : Marquinhos. L'international brésilien a joué son 436ème match avec le PSG face au FC Barcelone mercredi. Pour son frère, devenir joueur, puis capitaine du PSG et du Brésil était un rêve. Marquinhos, qui a prolongé récemment avec le PSG voit son rêve s'étirer encore un peu plus.

Arrivé en 2013, Marquinhos vient de réaliser une décennie entière au PSG. Le capitaine brésilien du club de la capitale est devenu une légende du club en battant le record d'apparitions de Jean-Marc Pilorget sous le maillot parisien avec 436 rencontres. Un record qu'il compte bien étirer encore un peu plus.

Marquinhos sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028

En décembre dernier, le PSG a officialisé la prolongation de Marquinhos. Le capitaine parisien sera un joueur du PSG jusqu'en juin 2028 et devrait encore marquer un peu plus l'histoire de son club. « Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier, avait-il déclaré. C'est un moment très spécial pour moi. Le Paris Saint-Germain m'a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir. »

«J’en rêvais, Marqui l’a fait !»