Mercato : Une star du PSG anéantie par le transfert de Neymar ?

Jean de Teyssière

Le PSG et le Brésil, c'est une histoire d'amour ! Rai, Ronaldinho, Thiago Silva, Maxwell ou encore Neymar, tous ont écrit les belles pages du PSG. Marquinhos aussi peut être compté parmi eux. Joueur parisien le plus capé de l'histoire du PSG avec 436 apparitions, il a vécu de nombreux bons et mauvais moments avec son club. Dans les mauvais souvenirs figurent les départs de Neymar et de Thiago Silva.

Thiago Silva est parti du PSG juste après la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (0-1), en 2020. Trois ans plus tard, il a été suivi par Neymar, parti pour Al-Hilal, en Arabie saoudite. Ces deux Brésiliens formaient un trio avec Marquinhos, qui est toujours là après 11 ans au club.

«Au PSG, je crois que c’étaient Thiago Silva et Neymar»

Au cours d'une interview accordée au Parisien , le frère aîné de Marquinhos, Luan Aoas Correa révèle quels étaient les amis du capitaine parisien au club : « Au PSG, je crois que c’étaient Thiago Silva et Neymar . »

«Quand ils sont partis, Marqui a été très triste»