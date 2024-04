PSG - Real Madrid : Paris va relancer la guerre ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti en décembre dernier jusqu’en 2026, soit une année de plus que Luis Enrique et Pep Guardiola au PSG et à Manchester City. L’année qui pourrait coûter Xabi Alonso au Real Madrid ? Steve McManaman n’écarte pas cette éventualité.

Depuis des années à présent, le PSG et le Real Madrid se disputent régulièrement les mêmes joueurs sur le marché des transferts. Ce fut récemment le cas avec Endrick ou encore Jude Bellingham qui sont tous deux partis du côté du club merengue finalement. Et, au lieu de signer une nouvelle prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé va en faire de même à la prochaine intersaison.

Le PSG pourrait devancer le Real Madrid pour Xabi Alonso

Et maintenant, Luis Enrique dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 au PSG et Pep Guardiola se trouve dans la même situation contractuelle à Manchester City. L’occasion pour le Paris Saint-Germain d’éventuellement chiper Xabi Alonso au Real Madrid ? Le technicien espagnol fait tourner des têtes de par ses résultats au Bayer Leverkusen et a refusé de quitter le club alors qu’il était convoité par Liverpool et le Bayern Munich. Certains comme Steve McManaman, légende des Reds , estime que c’est pour prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2026.

«Le Paris Saint-Germain va-t-il chercher un nouvel entraîneur ?»