Neymar - PSG : La punchline à 4 milliards d’euros !

Thomas Bourseau

Pendant six ans, Neymar a été la coqueluche du PSG. Le club parisien est passé dans une autre dimension sportive et économique. D’ailleurs, la valorisation à 4Md€ du Paris Saint-Germain est grandement due à la simple présence de Neymar pendant toutes ces années selon Jean-Claude Blanc, ex-directeur général du Paris Saint-Germain.

Neymar n’est plus dans le paysage du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023 et son transfert à Al-Hilal pour 90M€ après six années passées au sein du club de la capitale. Cependant, le Brésilien a pesé très lourd dans la valorisation actuelle du PSG selon Jean-Claude Blanc.

«Le club vient de se valoriser à plus de 4 milliards d'euros et que Neymar y est pour quelque chose»

Certes, sur le plan sportif, Neymar n’a pas pu remplir les objectifs escomptés accompagnés de sa signature, à savoir le Saint-Graal de la Ligue des champions malgré une finale en 2020 lors du Final 8 à Lisbonne. Néanmoins, d’un point de vue économique et marketing, le Brésilien a fait un strike d’après Jean-Claude Blanc. L’ex-directeur général du PSG est monté au créneau via L’Équipe . « Quand vous accueillez une superstar planétaire, au-delà même du football, il faut être prêt à gérer, pour le joueur et pour le club, une surexposition médiatique et cela a été le cas pendant sa présence à Paris. Le PSG est devenu une marque mondiale de sport. Le club vient de se valoriser à plus de 4 milliards d'euros et je pense que Neymar y est pour quelque chose ».

Mercato - PSG : Il se fait vanner à cause de Neymar ! https://t.co/bHcX11eFST pic.twitter.com/MzogM7BAJt — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«C'était une très bonne personne, pas si difficile que ça à gérer lorsqu'on a sa confiance»