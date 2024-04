Succession de Mbappé : Un attaquant donne sa réponse au PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va devoir remplacer Kylian Mbappé l'été prochain. Luis Campos a donc déjà pensé au potentiel successeur du champion du monde, et il pourrait trouver son bonheur en Italie. Le conseiller football parisien a un œil sur Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant du Napoli. Le Géorgien se sent bien à Naples, mais il ne ferme pas la porte à un départ.

Après sept années au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le club de la capitale. L'attaquant a déjà informé sa direction qu'il ne prolongerait pas son contrat, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour qu'il rejoigne le Real Madrid.

Qui pour remplacer Mbappé ?

Avec le départ majeur de Kylian Mbappé, le PSG va donc devoir se tourner vers le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant de grande qualité. Luis Campos pousserait pour faire venir Victor Osimhen du côté de Paris, et le transfert pourrait être conclu contre un chèque de 120M€. Mais le conseiller football parisien pourrait plutôt se laisser tenter pour un autre joueur du Napoli.

Mbappé a un ennemi au PSG, il balance ! https://t.co/w9Ixflky9U pic.twitter.com/TOJPxWWtKP — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Kvaratskhelia n'est pas fermé à un départ