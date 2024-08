Mercato : Il signe au PSG et fait une révélation étonnante

Axel Cornic

Il y a un an, le Paris Saint-Germain avait surpris pas mal de monde en allant chercher Kang-In Lee à Majorque, contre une indemnité de 22M€. Mais l’international sud-coréen a montré être à la hauteur des standings parisiens et n’a d’ailleurs pas tardé à conquérir Luis Enrique, tout comme les supporters.

Avec les départs de Neymar et de Lionel Messi, le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule et de commencer à appliquer une nouvelle stratégie. Terminé avec les stars mondiales payées à grands coups de millions d’euros, place à un recrutement plus réfléchis, tourné vers le collectif. Et ça a parfois réservé quelques surprises...

« Quand j’ai signé ici, c’était la première fois que je venais à Paris »

Le transfert de Kang-In Lee a en effet interrogé au départ, avant que le joueur ne se fonde très rapidement dans la nouvelle réalité parisienne. Un an après il semble plus heureux que jamais de ce choix. « Tout d’abord, la ville est magnifique ! Quand j’ai signé ici, c’était la première fois que je venais à Paris » a confié le numéro 19 du PSG.

« Nous nous sentons vraiment bien ici »

« La saison dernière, j’ai découvert des endroits que je ne connaissais qu’en photos ! » a poursuivi Kang-In Lee, dont le contrat avec le PSG va jusqu’en juin 2028. « Et puis nous nous sommes installés avec ma famille, nous nous sentons vraiment bien ici, et c’est le plus important pour moi ».