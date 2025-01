Mercato : Il signe au PSG et décroche le jackpot !

Axel Cornic

Des mois après son départ vers le Real Madrid, le trou laissé par Kylian Mbappé devrait enfin être comblé. Plusieurs sources annoncent une arrivée imminente de Khvicha Kvaratskhelia, dont le transfert devrait couter entre 70 et 80M€ bonus compris au Paris Saint-Germain. Un gros coup sur ce mercato de janvier, pour le club parisien comme pour l’international géorgien et son entourage.

C’est fini. Arrivé en 2022, Khvicha Kvaratskhelia aurait décidé de quitter le Napoli en pleine saison, alors même que son équipe est l’un des candidats crédibles au titre en Serie A. La raison ? Un nouvel avenir au PSG, mais surtout une toute nouvelle réalité sportive... et surtout économique.

La nouvelle vie de Kvaratskhelia

Car il faut préciser qu’à Naples, la star géorgienne gagne un peu moins de 2M€ par an, puisqu’elle n’a jamais signé de nouveau contrat depuis son arrivée. C’est donc moins que Désiré Doué, Matvey Safonov, Lucas Beraldo ainsi que Willian Pacho, ce qui le placerait actuellement au-delà de la 20e place dans la grille des salaires du PSG. En posant ses valises à Paris il pourrait carrément multiplier son salaire par six, puisqu’un contrat à 9M€ par l’attendrait actuellement, ce qui le propulserait autour de la dixième place entre Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery.

Le joueur et son père vont se partager une belle prime

On en apprend un peu plus sur le volet économique de ce dossier, qui pourrait bien être bouclé dans les prochains jours, voire même les prochaines heures. D’après les informations de AreaNapoli.it, le PSG aurait versé une prime à la signature entre 2,8 et 3M€ à Khvicha Kvaratskhelia, qui devra toutefois se la partager avec son père. Ce dernier semble d’ailleurs être le point central de toute cette opération, puisque certaines sources en Italie assurent que c’est lui qui aurait poussé son fils vers Paris, alors qu’il semblait initialement vouloir terminer la saison avec le Napoli.