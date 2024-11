Mercato : Il s’annonce déjà à l’OM en 2025 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été à l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg a été prêté avec option d’achat, estimée à 13M€, par Tottenham. Comme l’avait récemment indiqué Medhi Benatia, l’opération sera bientôt permanente. L’international danois de son côté se projette déjà sur sa deuxième saison à Marseille et sur une qualification en Ligue des champions.

Recruté seulement durant l’été, Pierre-Emile Hojbjerg est déjà parfaitement intégré à l’OM, où il est un des cadres du vestiaire. Le milieu de terrain âgé de 29 ans a même porté le brassard de capitaine lors de son troisième match officiel avec Marseille, le 31 août à Toulouse (1-3). Un rôle sur lequel il s’est exprimé dans un entretien accordé à L'Équipe, évoquant déjà la saison prochaine.

OM : Un coup de gueule est lâché pour le défendre après le PSG https://t.co/6uOWUeOYqs pic.twitter.com/lsYTZOWxMi — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Hojbjerg se projette déjà avec l’OM la saison prochaine

« Je ne suis pas là pour tout faire, je fais partie d'une équipe. Chacun a un rôle à jouer encore une fois. Si on a une médaille à la fin, on aura tous la même. C'est pour ça que c'est important que chacun comprenne bien son rôle à l'entraînement, en match, dans le vestiaire. Des joueurs ne vont pas trop jouer cette saison mais ils ont une grande responsabilité de rendre les séances encore plus dures. Parce que l'année prochaine, quand il y aura la Ligue des champions, avec deux matches par semaine, là, il faudra être prêts et on sera récompensés si on a bien fait le boulot cette année. Ce n'est pas facile bien sûr parce qu'on a tous signé à l'OM pour être sur le terrain. Mais tout le monde a de la valeur, que tu joues ou pas, que tu sois premier ou deuxième gardien », a déclaré Pierre-Emile Hojbjerg.

« L'opération deviendra bientôt permanente »

Comme l’avait confié Medhi Benatia à Tipsbladet le mois dernier, l’international danois sera très bientôt définitivement un joueur de l’OM : « Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer. »