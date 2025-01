Mercato : Il réclame sa signature à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à renforcer son effectif cet hiver, l’ASSE a mis du temps avant de boucler sa première signature. Finalement, le premier renfort de janvier est bien là, puisque les Verts ont officialisé le prêt avec option d’achat d’Irvin Cardona, qui fait donc son retour dans le Forez. Et l’ancien Brestois a visiblement fait un gros forcing pour revenir à Saint-Etienne.

Par le biais d'un communiqué, Augsbourg a officialisé le retour d'Irvin Cardona à l'ASSE : « Le FC Augsbourg a mis fin au prêt d'Irvin Cardona à l'Espanyol Barcelone avec effet immédiat et prête le joueur de 27 ans au club français de première division de l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, où il avait déjà réussi à marquer en seconde période. la saison. Il a été convenu de ne pas divulguer les termes exacts de la transaction de prêt ». Malgré tout, les Verts précisent dans leur communiqué qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat.

Cardona a tout fait pour revenir à l'ASSE

Quoi qu'il en soit, Irvin Cardona aurait clairement fait le forcing pour revenir à l'ASSE comme le révèle le directeur sportif du club allemand, Marinko Jurendic. « Irvin nous a contacté activement et a exprimé son désir de retourner à Saint-Étienne, où il s'est senti très à l'aise et a réalisé de belles performances. La possibilité de procéder à ce changement en hiver s'est désormais présentée à court terme grâce à la volonté de l'Espanyol. Nous souhaitons à Irvin tout le succès pour le reste de la saison et sur son ancien lieu de travail », assure-t-il dans le communiqué officiel d'Augsbourg.

«Irvin nous a contacté et a exprimé son désir de retourner à Saint-Étienne»

D'ailleurs, sur le site de l'ASSE, Irvin Cardona a livré ses premiers mots et n'a pas manqué de se réjouir de son retour, six mois après avoir quitté le club où il avait déjà été prêté pour six mois : « Je suis content d’être de retour ! Je vais tout faire pour être performant individuellement pour qu’on arrive à se maintenir collectivement. J’ai déjà pu retrouver plusieurs de mes anciens coéquipiers, ils m’avaient manqué ! »