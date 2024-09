Mercato : Il quitte le PSG et vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la fin du mercato estival en France, le PSG se montre toujours aussi actif dans le sens des départs. Après Danilo Pereira, c'est au tour du jeune Joane Gadou de quitter la capitale française. Le joueur de 17 ans s'est engagé avec le Red Bull Salzbourg jusqu'en juin 2027. Ce mardi, le titi parisien est revenu sur son arrivée en Autriche.

L’opération dégraissage au PSG n’est pas encore terminée. Après Ismaël Gharbi (Sporting Braga) et Danilo Pereira (Al-Ittihad), le club parisien a annoncé le départ de sa jeune pépite Joane Gadou vers le Red Bull Salzbourg.

Une transaction historique

Agé seulement de 17 ans, le natif d’Aubervilliers a rejoint le club autrichien contre un chèque de 10M€, un record pour un joueur mineur formé au PSG. Lié au Red Bull Salzbourg jusqu’en juin 2027, Gadou a partagé sa joie auprès des médias de sa nouvelle formation.

Gadou s'enflamme après sa signature

« Je suis très heureux d'avoir signé un contrat avec le FC Red Bull Salzbourg et j'ai hâte de fouler le terrain. Salzbourg est un très bon choix pour moi car c'est un club qui croit aux jeunes joueurs et leur donne la possibilité de progresser rapidement. J'aimerais y parvenir aussi. Je suis fan de Dayot Upamecano, qui a joué ici, qui est désormais international français et dont le style de jeu m'est un peu familier » a confié Gadou dans des propos rapportés par le site officiel du club autrichien.