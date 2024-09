Mercato : Il fait plier l’OM et jubile !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Chancel Mbemba a définitivement été clos ce lundi 2 septembre avec la fermeture du marché saoudien. Le transfert du défenseur devenu indésirable à l’OM n’a pas eu lieu à Al-Shabab, ce qui ferait grandement les affaires du principal intéressé, pas triste de continuer à l’Olympique de Marseille. Bien au contraire.

Chancel Mbemba (30 ans) aurait eu ce qu’il voulait selon la tendance dessinée à Marseille. La Provence fait un point sur le feuilleton qui a notamment animé les derniers jours du mercato. Annoncé du côté d’Al-Shabab jusque dans les ultimes heures du marché saoudien lundi soir, qui a permis au PSG de vendre Danilo Pereira à Al-Ittihad notamment, Chancel Mbemba n’a finalement pas plié bagage. Et ce ne serait pas pour lui déplaire.

La direction de l’OM n’aurait juré que par le départ de Mbemba

Dans son édition de ce mardi, La Provence confie que l’Olympique de Marseille aurait tout fait pour voir partir Chancel Mbemba. Le membre inclus dans le loft des indésirables dans l’équipe de Jean-Pierre Papin était le joueur dont l’OM voulait témoigner à tout prix de son départ. Aucun accord n’a été conclu avec Al-Shabab tant pour le club marseillais que pour le joueur.

Mbemba voulait rester à l’OM et compte convaincre De Zerbi de le faire jouer !

Selon La Provence, tout est bien qui finit bien du point de vue de Chancel Mbemba. Et ce, pour une raison précise : pendant tout le mercato, le défenseur arrivé en 2022 à l’OM souhaitait honorer sa dernière année de contrat à l’Olympique de Marseille. Malgré la fissure si profonde qui rendrait un retour à la normale impossible entre les dirigeants de l’OM et Mbemba notamment à cause de l’altercation dont le joueur a été l’instigateur avec Ali Zarrak, le bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia, le Congolais estimerait pouvoir inverser la tendance avec Roberto De Zerbi et regagner la confiance de l’entraîneur italien.