Mercato : Il quitte le PSG et réalise son «rêve» !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance du Sporting Portugal, Manuel Ugarte a quitté le PSG pour s’engager avec Manchester United, dans le cadre d’une opération estimée à 60M€ bonus compris. Un «rêve» pour le milieu de 23 ans, présenté aux supporters des Red Devils ce dimanche en marge du derby face à Liverpool.

Manuel Ugarte (23 ans) est visiblement très heureux d'avoir quitté le PSG. Transféré à Manchester United dans les dernières heures du mercato estival, l’international uruguayen (22 sélections) a été présenté aux supporters des Red Devils ce dimanche, avant le derby face à Liverpool.

Sur les réseaux sociaux, Manuel Ugarte, qui a choisi le numéro 25, a une nouvelle fois exprimé son bonheur d’avoir rejoint Manchester United, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2029 : « C'est un rêve d'être ici. L’ambiance est incroyable chez nous. Faisons ensemble une grande saison. »

It's a dream to be here.



Incredible atmosphere at our house.



Let's make it a great season together.#MUFC @ManUtd pic.twitter.com/6K3Yhe1wmS