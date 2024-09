Mercato - PSG : Deux cracks vont flamber, l'énorme annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De par l’influence de son conseiller sportif Luis Campos, le PSG possède de nombreuses promesses portugaises au sein de son effectif. Deux d’entre elles viennent de Benfica avec João Neves et Gonçalo Ramos. Selon un ancien formateur du club lisboète, les deux Parisiens vont devenir de très grands joueurs notamment en raison de leur éthique de travail.

Le PSG dispose de nombreux talents au sein de son effectif. Avec Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos, ou encore avec João Neves, l’effectif parisien est composé des meilleurs espoirs de la sélection portugaise, notamment en raison du conseiller sportif Luis Campos et de sa proximité avec l’influent agent Jorge Mendes. Pour Ramos et Neves, les deux anciens prodiges de Benfica s’entendent très bien, et brillaient déjà dans les catégories de jeunes du club lisboète.

Mercato - PSG : Surprise, le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Verratti https://t.co/htpjfhz7fd pic.twitter.com/byd9URCwfn — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

« On m'appelle et on me demande quel milieu je peux envoyer, je leur dis : Joao Neves est le meilleur »

C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’ancien entraîneur U19 de Benfica, Luis Castro : « On m'appelle et on me demande quel milieu je peux envoyer, je leur dis : Joao Neves est le meilleur. On avait un dîner d'équipe avec les U23 ce soir-là. Ils l'appellent pour venir et je reçois un coup de fil de Joao juste après qui me dit : "Est-ce que vous allez être en colère si je ne viens pas au dîner ?" Je lui propose de venir quand même et qu'on le raccompagne dans la foulée. Il me dit : "Coach, je ne veux pas manger une nourriture différente, je veux rester me reposer dans ma chambre pour être prêt pour demain », a d’abord confié ce dernier auprès de l’Equipe.

« Vous savez qu'ils arriveront au sommet »

« C'est dans ces détails que vous voyez la différence », poursuit Luis Castro. « Il s'est préparé pour cet entraînement comme certains s'entraînent pour une finale de Ligue des champions. Quand vous voyez des joueurs comme Gonçalo (Ramos), Antonio (Silva), Joao, vous savez qu'ils arriveront au sommet car ils travaillent et ne donnent pas de place au hasard. Quand l'opportunité arrive, ils sont prêts ».