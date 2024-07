Mercato : Il galère au PSG, Luis Enrique n’en veut plus

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses semaines, le PSG a tenté d’attirer Leny Yoro. Finalement, le Français a décidé de rejoindre Manchester United qui n’a pas hésité à mettre sur la table 63M€ + 7M€ de bonus. Le Lillois a donc échappé au club de la capitale, mais il y a fort à parier qu’un autre défenseur central va poser ses valises à Paris dans les prochaines semaines. Les dirigeants parisiens veulent un joueur supplémentaire dans ce secteur, notamment pour remplacer Milan Skriniar, sur qui Luis Enrique ne semble plus vouloir compter.

Le PSG compte bien se renforcer dans tous les secteurs cet été. Pour le moment, le club de la capitale a seulement mis la main sur un nouveau gardien de but, en la personne de Matvey Safonov. Toutefois, Luis Campos est en train d’avancer sur plusieurs pistes actuellement et tout pourrait s’accélérer prochainement.

Le PSG ne veut plus de Milan Skriniar

Un des principaux chantiers du PSG cet été se situe au niveau de la défense centrale. Les dirigeants parisiens sont confrontés à plusieurs incertitudes. Lucas Hernandez est blessé et il sera absent pendant de nombreux mois et Presnel Kimpembe revient tout juste de blessure et on ne sait pas à quel niveau il pourra évoluer. De plus, selon Sport, le club de la capitale souhaite se séparer de Milan Skriniar. En effet, entre les blessures et les mauvaises prestations, le Slovaque n’a pas réussi à répondre aux attentes. Luis Enrique ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine.

Le PSG creuse la piste Dean Huijsen

Le PSG va donc devoir recruter en défense centrale. Malheureusement, Leny Yoro ne posera pas ses valises à Paris, lui qui était pisté par le club de la capitale depuis plusieurs mois et qui s’est finalement engagé avec Manchester United. Luis Campos aurait donc activé une nouvelle piste, qui mène au joueur de la Juventus, Dean Huijsen. Ce dernier est sur le départ et il pourrait coûter entre 20 et 30M€ aux dirigeants parisiens.