Mercato : Il est de retour après l’échec du PSG ?

Afin de tourner la page Christophe Galtier l’été dernier, le PSG se serait intéressé à différents profils d’entraîneurs avant de prendre la décision d’offrir les clés de l’effectif à Luis Enrique. Julian Nagelsmann était pressenti pour débarquer, mais l’opération a échoué. Aujourd’hui sélectionneur de l’Allemagne, Nagelsmann préparerait son retour en Bundesliga.

En fin de saison dernière, le PSG était en quête d’un entraîneur dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. Au final, c’est Luis Enrique qui a hérité du poste. Mais avant la nomination de l’ancien joueur du FC Barcelone, Julian Nagelsmann était annoncé du côté du PSG. Un tandem avec Thierry Henry circulait même dans la presse jusqu’à ce que ce soit démenti.

Arrivée avortée au PSG, rebond au Borussia Dortmund pour Nagelsmann ?

Nommé sélectionneur de la Mannschaft en septembre dernier, Julian Nagelsmann aurait la tête à un retour au football de club après l’Euro en Allemagne l’été prochain. Foot Mercato souligne un intérêt de Nagelsmann pour la succession de Thomas Tuchel au Bayern Munich à la prochaine intersaison. Mais ce ne serait pas tout puisque le Borussia Dortmund plairait également au technicien allemand.

Le Borussia Dortmund a préparé son offensive