Mercato : Il annonce une signature à l’OM !

Axel Cornic

Beaucoup de choses sont en train de changer à l’Olympique de Marseille et ça ne concerne pas seulement le mercato. Pour accompagner Roberto De Zerbi, le président Pablo Longoria aurait décidé de miser sur Giovanni Rossi, qui a réalisé de très belles choses du côté de Sassuolo et qui devrait vraisemblablement devenir le nouveau directeur sportif marseillais.

C’est un tout nouveau projet qui a commencé à l'OM avec Roberto De Zerbi, dont la signature a été annoncée tout récemment. Il devrait à priori porter sur les trois prochaines années et l’Italien ne sera pas seul, puisqu’en plus de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il pourra compter sur un homme qu’il connait très bien.

OM - Arabie Saoudite : La bombe du moment est confirmée ! https://t.co/1ks6ow0H0h pic.twitter.com/DueVx5qGYK — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Un nouveau directeur sportif pour l’OM

Plusieurs sources ont annoncé que Giovanni Rossi devrait devenir le nouveau directeur sportif de l’OM. Il n’est autre qu'un proche de Roberto De Zerbi, avec qui il a travaillé par le passé à Sassuolo et qui aurait donc décidé de poser ses valises à Marseille. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a toutefois été faite, même si de l’autre côté des Alpes on assure que tout est déjà bouclé.

Sassuolo vend la mèche