Mercato : Il annonce deux cracks au PSG !

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a prouvé sa capacité à miser sur des jeunes éléments issus du centre de formation parisien. La saison dernière, Senny Mayulu et Yoram Zague ont ainsi bénéficié d’un temps de jeu important. Et cela ne surprend pas Zoumana Camara qui a eu les deux joueurs sous ses ordres lorsqu’il dirigeait les U19 du PSG.

Camara s'enflamme pour Zague...

« C'est un profil de latéral très offensif avec un gros volume de jeu. On l'avait installé dans un rôle de piston qui colle avec ses qualités mais il est tout à fait capable d'assumer ce poste de latéral d'une défense à quatre. Il va devoir encore évoluer sur ses principes défensifs, sur les couvertures, sur sa lecture des trajectoires ou avec ballon sur la qualité de ses centres mais c'est quelqu'un de très sérieux. Qui va continuer à évoluer », affirme-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE au sujet de Yoram Zague, avant d’évoquer le cas Senny Mayulu.

... et Senny Mayulu !

« Il a un mental de très haut niveau. Senny sait où il veut aller. Sa polyvalence est un atout. Il peut être intégré dans une paire de deux 6, jouer en tant que relayeur ou sur un côté. C'est un garçon qu'il faut rapprocher du but parce qu'il a une belle frappe et qu'il sent le but. Sur son utilisation, si vous attendez qu'il soit un ailier de débordement comme Dembélé ou Barcola, c'est non, mais avec un latéral comme Nuno Mendes par exemple, il peut très bien être un ailier intérieur », ajoute Zoumana Camara.