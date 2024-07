Mercato : Guardiola va faire un gros cadeau au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est très intéressé par João Neves. Le petit prodige portugais de 19 ans dispose d’une clause libératoire de 120M€, et plaît également à Manchester United, mais aussi à Manchester City. Cependant, les Citizens de Pep Guardiola ne seraient pas du tout avancés dans ce dossier. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com dès avril dernier, le club de la capitale va chercher à recruter un milieu de terrain supplémentaire. Luis Enrique désire un élément de plus dans l’entrejeu, et cela pourrait se concrétiser par l’intermédiaire d’un gros transfert.

EXCLU @le10sport : Ça coince pour le PSG dans le dossier João Neves…



▶️ Profil du joueur fortement apprécié par Paris mais le coût du transfert est jugé trop important. Benfica brandit la clause du joueur (120 M€), Paris n’ira pashttps://t.co/PlPAcxzhYj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 12, 2024

Le PSG lorgne João Neves

Car le PSG s’intéresse de près à João Neves. Révélation de Benfica cette saison, le prodige né en 2004 est l’un des jeunes joueurs les plus suivis au monde. Ce dernier dispose d’une clause libératoire de 120M€, et comme l’a de nouveau confirmé O Jogo ce jeudi, serait la grande priorité du PSG et de Luis Enrique au milieu de terrain. Cependant, Paris n’est pas tout seul dans ce dossier...

Manchester City très discret dans ce dossier

Du côté du média portugais, on affirme cependant que désormais, le PSG serait le club le plus avancé pour João Neves. Selon O Jogo, Manchester United, qui était intéressé par le Portugais, mise désormais sur une arrivée de Manuel Ugarte. Pep Guardiola et Manchester City apprécient également le profil du numéro 84, mais n’avancent pas dans l’opération, ce qui fait les affaires des Rouge et Bleu…