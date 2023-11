Mercato : Griezmann va rejoindre Benzema ? La stratégie est dévoilée

Arnaud De Kanel

De retour à son meilleur niveau, Antoine Griezmann a la cote sur le marché des transferts. En plus de Manchester United qui lui proposerait de triple son salaire, c'est Al-Ittihad, club dans lequel évolue Karim Benzema, qui pourrait passer à l'action dans les jours à venir avec une stratégie déjà établie.

Antoine Griezmann est sur un petit nuage depuis quelques mois. Le Français est de nouveau indispensable avec l'Atletico Madrid où il s'est réconcilié avec son mentor Diego Simeone après l'épisode de son transfert au Barça. A 32 ans, Griezmann montre qu'il a encore de belles années devant lui et le club de Karim Benzema l'a bien compris.

La bombe de la presse catalane sur le transfert de Griezmann https://t.co/ZFL7TNnWqF pic.twitter.com/MT15nUqvYh — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Al-Ittihad pense à Griezmann

Cet été, Karim Benzema répondait favorablement à l'appel de l'Arabie saoudite en signant à Al-Ittihad, suivi quelques jours plus tard par N'Golo Kanté ou encore Fabinho (ex Monaco et Liverpool). Et cette fois-ci, le club saoudien aimerait mettre la main sur Antoine Griezmann d'après les informations d'Ekrem Konur.

Le plan d'Al-Ittihad dévoilé

Pour cela, Al-Ittihad ne souhaiterait pas passer par quatre chemins Selon Ekrem Konur, l'équipe de Karim Benzema aurait l'intention de lever la clause libératoire d'Antoine Griezmann, fixée à 25M€. Il faudra ensuite négocier avec l'international français, très intéressé à l'idée de décrocher un dernier gros contrat comme il le confiait récemment, bien qu'il donne sa priorité à la MLS.