OM, PSG… Griezmann annonce sa prochaine destination

Aujourd'hui à l'Atlético, Antoine Griezmann ne devrait pas terminer sa carrière à Madrid. Il ne devrait pas, non plus, clôturer son aventure professionnelle en France comme le laissaient entendre certains rumeurs cet été. En conférence de presse, la star de l'équipe de France n'a pas cachait son attrait pour la MLS.

Annoncé au PSG et à l'OM lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a lâché quelques indices sur son avenir. Ce lundi en conférence de presse, le joueur a annoncé qu'il ne souhaitait pas rejoindre l'Arabie Saoudite.

Un transfert en Arabie Saoudite ? Griezmann répond

« Je comprends ceux qui sont amenés à partir, on parle de sommes incroyables. Même si on gagne beaucoup d'argent, certains veulent sécuriser leurs enfants et leurs petits-enfants, je trouve ça normal. Ils auront l'obligation de bien jouer, de montrer tout leur talent » a confié le joueur de l'Atlético avant de défier l'Allemagne.

Griezmann tenté par la MLS