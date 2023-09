Griezmann fait le buzz avec Deschamps, il dévoile tout

Arnaud De Kanel

Depuis dimanche, une vidéo où Antoine Griezmann et Didier Deschamps s'expliquent longuement circule sur les réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait le buzz. Au lendemain de la discussion en apparence houleuse entre les deux hommes, Griezmann a tenu à démentir une quelconque brouille avec son sélectionneur.

L'équipe de France affrontera l'Allemagne mardi soir à Dortmund, cinq jours après s'être facilement imposé face à l'Irlande au Parc des Princes. Et comme le veut la tradition, une conférence de presse s'est tenue à la veille de la rencontre. Logiquement, le capitaine Kylian Mbappé devait se présenter face à la presse mais c'est finalement Antoine Griezmann qui est venu au devant des journalistes. Le joueur de l'Atletico Madrid a été interrogé sur une séquence qui fait beaucoup parler depuis dimanche.

La longue discussion entre Griezmann et Deschamps

Dimanche, au début de l'entrainement de l'équipe de France, les caméras de RMC Sport ont capté une séquence où l'on voit Didier Deschamps et Antoine Griezmann s'expliquer longuement, utilisant même parfois des grands gestes. Cette vidéo a fait réagir sur les réseaux sociaux, mais pas que. En effet, le père du joueur s'est également intérrogé sur la nature de cette discussion comme l'a révélé Antoine Griezmann, qui a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse ce lundi.

🇫🇷👀 Longue discussion entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann en début de séance à l'entraînement des Bleus ce dimanche.https://t.co/pIHKXJPSZ4 pic.twitter.com/tzP3pMiGIH — RMC Sport (@RMCsport) September 10, 2023

«On parlait du match»