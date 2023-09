Mercato : Le PSG au cœur d’une bataille pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est pas proche de prolonger son contrat au PSG. Ce sont en effet les dernières tendances parues dans la presse. L’Équipe a confié la semaine dernière que Mbappé comptait se servir de son futur statut d’agent libre dans l’optique de prendre la meilleure décision possible pour son avenir. Rester au PSG ou bien rejoindre le Real Madrid ou Liverpool ? Mbappé a l’embarras du choix.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu son lot de rebondissements à l’intersaison. Mi-juin, le meilleur buteur de l’histoire du PSG faisait part de sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger d’une année. De ce fait, Mbappé sera agent libre en fin de saison et n’entendrait pas remédier à cette situation d’ici-là d’après L’Équipe . L’objectif étant d’étudier chacune des possibilités qui se présenteront à lui en fin de saison.

Liverpool prêt à miser sur Mbappé ?

Et maintenant ? L’heure est à nouveau aux spéculations dans l’opération Kylian Mbappé. The Athletic y a pris part ce lundi matin en révélant que Liverpool pourrait se laisser tenter par une offensive pour le champion du monde tricolore en cas de vente de Mohamed Salah à Al-Ittihad. Grâce à l’économie du salaire du joueur le mieux payé de son club en plus des 150M€ au minimum enregistrés pour son transfert, Liverpool aurait de quoi convaincre Kylian Mbappé de signer à Anfield .

Après Mbappé, le PSG encore menacé par le Real Madrid ? https://t.co/KDZthxhlgz pic.twitter.com/Kuv9fbxBrn — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Ça va chauffer entre Liverpool et le Real Madrid